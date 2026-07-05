Draža Petrović iz blokaderskog Danasa najavio je velike vesti:

"U sutrašnjem izdanju Danas-a imamo redovnu rubriku subotom. Jedan profesor koji je anoniman i koji se zove Prijatelj studenata, i čije ime ćemo, kad se napravi rasplet, otkriti ko je on, profesor univerziteta... On je napisao da bi studenti sledeće godine trebali da preskoče Vidovdan. Ne znam šta im je bila ideja tog skupa. U svakom slučaju, nisu dobili ništa. Ljudima se ta vrsta priče onako smučila, nije više to neki adut na izborima."

I zaista, očekivano je i bilo da performativno desničarenje blokadera bude trn u oko građanerima iz kruga dvojke. Oni se sa pravom pitaju, ako je studentsko-blokaderski pokret "catch-all", gde sam ja u toj priči?

Ne smetaju njima, svakako, ni blokaderski performansi sa krstovima, šajkačama i tri prsta - dokle god su sigurni da u tom performansu nisu ozbiljni. Ali nedostatak EU zastava na protestima i odbijanje bilo kakvog opredeljenja u tom pravcu im je trn u oku.