"Mislim da je vreme da sad kao svi stanemo i da stavimo svoje lične ambicije po strani, i da kažemo: 'OK, sada su studenti ti koji treba da vode celu ovu borbu i koji treba da iznesu to do kraja", rekla je ona.

"Konkretno, gospođa Tepić, koja je medijski negde godinama unazad uoči ovog studentskog pokreta predstavljena kao jedan od opozicionih lidera, ona onako malo, možda nekada tako reći, zajedljivo, gledajući pre svega na svog sagovornika koji zastupa vaše poglede, ona podseća na to da ničega od ovoga ne bi bilo da tu neku antirežimsku baklju ona zajedno sa svojim kolegama nije držala. Je l' se susrećete sa takvim komentarima ljudi, gde ste bili klinci kad je gorelo, kada je bila, ne znam, Sava mala, šta sve se nije desilo u ovoj napaćenoj zemlji?", pitao je voditelj.

Na šta je ona decidno rekla:

"Svakodnevno, ali ja samo imam jednu rečenicu koju iznova, iznova ponavljam, a to je: 'Svako ima svoje vreme.' Studentsko vreme je sada. Studentsko vreme nije bilo pre pet godina, pre 10 godina, jer ne bi imalo isti taj žar. Sada je došlo do toga da oni nisu ništa uradili povodom svega što se dešavalo 13 godina unazad. Sada je vreme da se sklonite i da pustite studente da urade svoje."