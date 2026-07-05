Predsednica Narodne skupštine oglasila se na Instagramu:

"Obišla sam prostorije SNS-a u Dobanovcima koje su blokaderi juče demolirali i to drugi put u poslednjih mesec dana.

Ovaj novi napad na prostorije naše stranke ponovo pokazuje njihovu bezidejnost, nasilje, odsustvo bilo kakve politike i beskrajnu mržnju prema svima koji se usude da ne razmišljaju isto kao oni.

Kada je tim koji predvodi Aleksandar Vučić uspeo da popravi sve što su oni do 2012. godine uništili, kako nećemo jedne demolirane prostorije.

Oni ruše, mi gradimo. Oni hoće da Srbije stane, mi ne damo da Srbija stane. To je to. Ovde je danas bilo mnogo više ljudi nego juče, jer narod Srbije sve vidi. Podrška građana našoj politici je sve snažnija iz dana u dan i to je najbolji odgovor na njihovo nasilje. Nastavićemo da popravljamo sve što su oni uništili i uprkos svemu - Srbija će nastaviti da pobeđuje!", napisala je Brnabićeva.