Stanovnici naselja Živa, u opštini Bač, danas su zabeležili neobičnu vremensku pojavu koja je na prvi pogled mnoge podsetila na tornado.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se veliki vrtlog prašine koji se formirao ispred kapije jednog skladišta i nekoliko trenutaka kovitlao vazduh i sitne čestice.

Iako prizor deluje zastrašujuće, stručnjaci objašnjavaju da nije reč o tornadu, već o fenomenu poznatom kao "prašinski đavo".

Nastaje tokom velikih vrućina

"Prašinski đavo" je meteorološka pojava koja se najčešće javlja tokom veoma toplih i suvih dana, kada se zagrejan vazduh naglo podigne sa tla i počne da rotira, podižući prašinu, pesak i sitne predmete.

Ovakvi vrtlozi obično traju kratko i znatno su slabiji od tornada.

Nije prvi put da se pojavljuje u Srbiji

Ovo nije prvi put da je "prašinski đavo" zabeležen u našoj zemlji.

Sličan vrtlog snimljen je prošlog juna u Surčinu, kada je prizor takođe izazvao veliku pažnju građana.

Tada su iz Hailz Srbija objasnili da ovakvi vrtlozi nemaju nikakve veze sa tornadima.

– U prethodnih nekoliko nedelja ovakvi vrtlozi prijavljivani su u mnogim delovima Srbije. Nisu tornado i nemaju nikakve veze sa tornadima – saopštili su tada iz Hailz Srbija.