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"Prašinski đavo" snimljen u Vojvodini: Jeziva scena, ljudi šokirani zbog džinovskog vrtloga
Neobičan vrtlog prašine zabeležen je u naselju Živa kod Bača. Stručnjaci objašnjavaju da nije reč o tornadu, već o pojavi koja se javlja tokom veoma toplih i suvih dana.
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