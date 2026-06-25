Italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih, rekao je izvor upoznat sa istragom. Ova vest koju je objavio Rojters odjeknula je Srbijom, ali i svetom!

Njome je pala u vodu jedna od najvećih blokaderskih laži.

Iako već nekoliko meseci, koliko dugo nam se ove laži plasiraju, stižu i demanti na iste, to nije dovoljno za svakodnevne napade koji imaju za cilj da potpuno dehumanizuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

A da podsetimo, jedan snimak već je raskrinkao da se ova teorija svodi samo na tričarije.

Podsetimo, objavio ga je Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, koji je početkom ove godine poručio da za "Sarajevo safari" narativ, kao i najnovije optužbe koje se, putem pojedinih bošnjačkih i hrvatskih medija, usmeravaju ka predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, nemaju nikakvog dokaza!

On je objavio video na društvenoj mreži "X" na engleskom jeziku u kojem se ukazuje da je tkz. "Sarajevo safari" narativ koji je u javnost prvi put plasiran 2022. godine, bez ijednog materijalnog, pravno valjanog ili institucionalno potvrđenog dokaza, a koji se danas ponovo koristi kao sredstvo političkog pritiska i diskreditacije. Ističe se da su svi navodi zasnovani isključivo na neproverenim i anonimnim svedočenjima, bez dokumentacije, fotografija, imena navodnih učesnika ili bilo kakvih proverljivih tragova.

Posebno se naglašava da su međunarodni sudovi i institucije, uključujući Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, godinama istraživali ratne zločine u Bosni i Hercegovini, ali da teorija o „turističkim snajperistima“ nikada nije potvrđena ni u jednoj sudskoj presudi, istrazi ili zvaničnom dokumentu UN ili drugih relevantnih tela.Poruka videa je da je lažni "Sarajevo safari" politička instrumentalizacija ratnih tema i oživljavanje anti-srpske propagande. Istovremeno se poziva na odgovorno novinarstvo, zasnovano na proverljivim činjenicama i pravnim dokazima, uz jasnu poruku da nema budućnosti u lažima i propagandi, već isključivo u istini, miru i odgovornosti.