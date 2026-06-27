Opširna analiza nemačkog lista „Frankfurter algemajne cajtung”, koju je preneo i „Dojče vele”, ozbiljno je dovela u pitanje medijsku konstrukciju o takozvanom „Sarajevo safariju”, priči koja se poslednjih meseci širila evropskim medijima, a prema kojoj su bogati stranci tokom rata navodno plaćali da sa srpskih položaja iznad Sarajeva pucaju na civile.

O čemu sve u analizi piše FAZ, pročitajte u POSEBNOJ VESTI.

FAZ se osvrće i na knjigu Domagoja Margetića, koju ocenjuje još problematičnijom. Podseća se da su brojni evropski mediji Margetića predstavljali kao „istraživačkog novinara”, dok ga hrvatski autor Boris Rašeta opisuje kao „autora bajki za odrasle”, a Ivica Đikić kao teoretičara zavere.

Martens posebno izdvaja Margetićevu tvrdnju da je „jedan evropski kralj” dolazio u Sarajevo kako bi ubijao decu i zlostavljao žene. Izvor za takve navode je, kako piše FAZ, izvesni „Dragan”, koji je na srpskoj strani navodno bio zadužen za „logistiku” kraljevske posete. Margetić se poziva i na nekadašnjeg hrvatskog premijera i šefa obaveštajne službe Josipa Manolića, ali Martens ukazuje da je Manolić umro pre dve godine, da više ne može da potvrdi te tvrdnje i da „Sarajevo safari” nije pominjao u svojim memoarima od 800 stranica. Ukupno četiri Margetićeva izvora sa imenom i prezimenom danas su mrtva.