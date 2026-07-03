Hrvatski zavod za penziono osiguranje (HZMO) saopštio je da će isplata penzija za jun početi u sredu, 8. jula 2026. godine.

Isplata će biti izvršena korisnicima koji penziju primaju preko računa u poslovnim bankama.

Pojedini penzioneri novac će dobiti i pre zvaničnog datuma isplate, jer neke banke sredstva svojim klijentima uplaćuju već od prvih dana u mesecu.

Stižu i druge pogodnosti za penzionere

U međuvremenu, u Srbiji su predstavljene nove mere namenjene najstarijim građanima, koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić. Među njima su i vaučeri, a precizirano je ko će imati pravo da ih koristi.

Ranije je saopšteno i da će pojedinim korisnicima biti uvećane nemačke penzije.

Penzioneri u Hrvatskoj koji primaju penziju preko poslovnih banaka mogu da očekuju uplatu od 8. jula, dok će deo korisnika, u zavisnosti od banke u kojoj imaju račun, sredstva dobiti i nešto ranije.

Isplata penzija predstavlja jednu od najvažnijih finansijskih obaveza svakog meseca, zbog čega informacije o tačnom datumu isplate redovno zanimaju veliki broj korisnika. Istovremeno, penzioneri u regionu očekuju i nove mere podrške i eventualna povećanja primanja.

Izvor: Hrvatski zavod za penziono osiguranje (HZMO)