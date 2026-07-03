Jedan od blokadera koji je po paklenoj vrućini pešačio do Kraljeva kako bi učestvovao na skupu „Sve se vidi na Vidovdan“ na teži način se uverio koliko je ovaj slogan tačan. Naime, kada je stigao u Kraljevo, otkrio je da je pokraden!

Besni i razočarani simpatizer takozvanih studenata u blokadi je objavio video na društvenim mrežama u kojem je ispričao da mu je posle pešačenja nestala eksterna baterija, kao i USB kabl, zbog čega, kako je naveo, ne može da napuni telefon.

Blokader je u video-obraćanju poručio da je po povratku s pešačenja primetio da mu nedostaju stvari iz ranca.

- Dragi prijatelji, došao sam s pešačenja, ali sad kad sam hteo da stvari uzmem iz ranca, nestala mi je eksterna baterija. Čak mi je nestao i USB kabl. Tako da sam pokraden - rekao je on u objavi.

Kako je dodao, zbog nestanka baterije ostao je bez mogućnosti da dopuni telefon, a od osobe koja je uzela stvari zatražio je da ih vrati ili da mu obezbedi nove.

- Nemam sad da napunim telefon. To neko ko je uradio mora da vrati. Ili da mi daju novu. Evo šta se dešava u Kraljevu - naveo je on.

Na kraju obraćanja, ovaj blokader je rekao da se sve dogodilo na Vidovdan.

Inače, skup u Kraljevu se pretvorio u totalnu propast, a to su jedva dočekali opozicioni „lideri“, koji su osuli drvlje i kamenje po takozvanim studentima u blokadi.

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde (SSP), tajkun i okoreli opozicionar, žestoko je napao studente blokadere, i to prilikom gostovanja na njihovim glasilima. On je spomenuo i Nestorovićevu poslanicu Jelenu Pavlović, koja je bila govornica na pomenutom skupu.

- Na skupu u Kraljevu im je govorila Jelena Pavlović, a od muzike puštali gusle - kazao je Đilas na tajkunskoj N1, i potvrdio da se sukobi između blokadera i opozicije ne smiruju, već su iz dana u dan tenzije sve veće.

Ponoš je svesno lagao o upotrebi zvučnog topa

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, na osnovu svih relevantnih pokazatelja, zaključuje da je Zdravko Ponoš namerno izneo laž o tome da je zvučni top upotrebljen.

Generalni sekretar Saveta Mario Spasić ocenio je da je Ponoš namerno lagao o tome da je predsednik Republike Aleksandar Vučić „pucao mirnim građanima u leđa“.

- Ponošev jedini cilj bio je izazivanje panike i nereda i legitimizacija ubistva Aleksandra Vučića. Pripremao je scenario „Čaušesku“ - podvukao je Spasić.