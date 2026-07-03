Damjan Otašević ispričao je šta je preživeo nakon što su njega i još 35 Srba na Gazimestanu, na Vidovdan, 28. juna, uhapsili krvnici Aljbina Kurtija, inače pripadnici takozvane kosovske policije.

Otašević je izjavio da je tokom privođenja i transporta do policijske stanice bio izložen fizičkom i psihičkom maltretiranju. Takođe, naveo je da mu je inspektor u civilu prišao po završetku parastosa kosovskim junacima na Gazimestanu, uhvatio ga za ruku i ubacio u policijsko vozilo, gde su mu potom plastičnim vezicama vezane ruke.

- Rekao sam mu da su mi lisice pretegnute i da me boli, a onda ih je dodatno stegao i pitao me „je l’ dobro?“. Znao sam šta sledi i prećutao sam. Tokom vožnje sam bio izložen uvredama i psihičkom pritisku, a dok su mi ruke bile vezane iza leđa jedan od njih me je udarao otvorenom šakom prvo s jedne, pa s druge strane i govorio: „Da dođeš opet na Kosovo.“ Ja sam mu rekao: „Da dođem.“ A pominjao je i: „Hoćeš da pevaš, da ne pevaš?“ To sam prećutao dalje da ne bi opet bilo torture - kazao je Damjan Otašević.

On je ispričao da je svaki put kada bi vozilo zakočilo policajac pokušavao kolenom da ga udari ispod pojasa.

- I svaki put bi mi se osmehivao podrugljivo. Druga stvar, psihički je to maltretiranje bilo: „Vi ste ovakvi, vi ste onakvi, vi ono, vi ovo.“ Razgovarao je s nekim telefonom i pokazivao je na mene. U policijskom kombiju su bila još četvorica privedenih, među kojima i mlađi muškarci koji su takođe bili izloženi maltretiranju. Posebno su tukli jednog mladića, možda je imao 60 ili 70 kilograma, dok ga je pripadnik specijalne jedinice visok skoro dva metra udarao šamarima. Možda mi je to najteži trenutak u tom kombiju - rekao je on.

Otašević je naveo i da je pokušao da identifikuje policajca koji ga je maltretirao, ali da na uniformi nije imao vidljiv identifikacioni broj, već samo oznaku specijalne jedinice.

Da podsetimo, svi privedeni Srbi moraju da plate kaznu u iznosu od 700 evra, a licima koja nemaju kosovska dokumenta određena je zabrana ulaska na KiM u trajanju od tri godine.