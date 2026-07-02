Novinar blokaderskog "Peščanika" juče je brutalno izvređao blokadere iz redova studenata. On im je u izjavi poručio da su glupi, da nije njihovo da misle, i da sve što treba da rade je da budu topovsko meso koje će blokadere dovesti na vlast, a onda da se maknu. Jer, kako je sam rekao - pametniji su kad ćute.

Iza ovih uvreda jasna je ideja, a nju je danas potvrdio i Igor Mihaljević.

"Bojim se da studentski porekt svojim izletima udesno, da se tako izrazim, i pričom koja skreće temu sa politike, morala, zločina i institucija, takođe neće pridobiti nikoga. E ti razočarani ljudi od studentskog pokreta ne treba da mnogo nešto brinu, uvek mogu da daju svoj glas proevropskoj opoziciji. Koja vrlo konkretno, kolko god bila satanizovana, nepopularna i kritikovana, oni imaju konkretan plan, ideologiju, program, i sa njima znate na čemu ste," rekao je blokaderski novinar i autonomaš Igor Mihaljević.

Blokaderi su sada otvoreno ušli u međusobni rat, sa ciljem da istisnu jedne da bi progurali druge.

Od studenata-blokadera, koje su mesecima kovali u zvezde sada traže da se maknu, i da treba blokaderi iz redova opozicije da se instaliraju na vlast jer - oni imaju plan i program a studenti ne. Osim što sdtudentima-blokaderima jasno poručuju da im plan ne treba...

Biće dobro ako ovaj cirkus koji gledamo ne preraste i u fizički obračun među blokaderima. Možda će sada blokaderi kucati na vrata blokadera, i kucati na vrata blokaderskih kuća?

Znaćemo u sledećoj epizodi...