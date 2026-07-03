Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes u 13.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Nakon sastanka, održana je ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu.

Obraćanje Aleksandra Vučića

"Mi danas dodeljujemo odlikovanje vašem i našem Mikiju, Milovanu Jovanoviću, istinskom srpskom junaku, odvažnom, hrabrom, pristojnom čoveku, divnom roditelju Miloša i Anastasije, dobrom suprugu. Šta god da kažete u ovakvom trenutku, sve je višak i sve je nedovoljno. Hoću da zahvalim godpođi Robles na dolasku u Srbiju sa 12 pripadnika španske vojske koji su zajedno sa Milovanom bili u bazi. Nemamo mi šta od toga što bismo obaveštavali ljude sa koje strane su stigle granate, ali moramo da kažemo da je bio na časnom zadatku koji je obavljao ponosito, hrabro i dostojanstveno", rekao je Vučić.

"Za mir i slobodu ti si uradio više od svih nas. Mogao si ono za šta si se čitav život spremao, a morao ono na šta te je obavezala vojnička čast. Mogao si i morao si kao Obilić da staviš tuđe živote ispred svog. Nisam siguran da postoji forma koja može da ispravi zemaljsku nepravdu koja je tvoju porodicu zadesila. Vršeći dužnost, na oltar časti položio si sve što imaš. Taj orden sam ti dodelio sa osećajem boli i sa velikim ponosom. Tvoje ime biće upisano u istoriju tvoje Srbije. Zato te odlikujem Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena", kaže predsednik.

"Počivaj u miru, dragi Milovane, Srbija neće i ne sme da te zaboravi. Gospođo Fernandes, danas su naše dve države sjedinjene u istoj boli. Milovan je stajao jednako ponosno i pod španskom zastavom u vojnoj bazi. Odluka da Španija odlikuje srpskog oficira govori o nečem suštinskom - da postoje odluke koje su jače od svih interesa. Naš Milovan pripadao je onima koji veruju da mir traži žrtve. Veze naših nacija ne mogu da prekinuni vreme ni razdaljina", rekao je Vučić i zahvalio porodici na tome što je Srbiji dala podoficira koji je čuvao interese Srbije.

Predsednik Vučić uručio je Milovanovom ocu Milošu odlikovanje.

Obraćanje ministarke odbrane Kraljevine Španije

"U teškom trenutku, Milovan je bio u bazi u Libanu na zadatku. tamo je bio sa srpskim i španskim vojnicima. Tokom napada kada je umro, bilo je i drugih ranjenih vojnika, iz Salvadora i Španije. Krv Milovana i bol ranjenika mora da nam da snagu da nastavimo da se borimo za mir. MIlovan sada jeste ovde, gleda nas i ponosan je na svoju porodicu i Srbiju. A Španci, mi smo duboko ponosni na prijateljstvo naše dve zemlje. Ovaj orden je nešto jako važno, jer je izraz našeg saučešća kao zemlje i naše vojske. Nikada te nećemo zaboraviti", rekla je Fernandes.

"Španija daje ovaj orden sa ponosom i puna je poštovanja prema celom srpskom narodu i Milovanovoj porodici, zaključila je ona.

Orden je uručen supruzi Milovana Jovanovića, Ani.

Sastanku su prisustvovali i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

U Ukazu predsednika Srbije o dodeli Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena navedeno je da je Jovanović odlikovan za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane.

Jovanović je izgubio život 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta.

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