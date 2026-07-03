Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, ponovo je upozorio stranu javnost u kakvom teroru žive Srbi na Kosovu i Metohiji.

- Ono što se dešava na Kosovu, a ne šta se desilo jer nažalost to se još uvek dešava, to je u Evropi. To je samo na dva sata odavde. Dva sata od Ciriha, Pariza i Brisela. Na Kosovu i Metohiji, 1999. i 2004. godine, desili su se prvi i poslednji pogromi nad hrišćanima. I ako ste hrišćani, bez obzira u kojoj zemlji živite, trebalo bi da imate razumevanje za situaciju na Kosovu i Metohiji - objasnio je Gujon.

Ovaj Francuz, inače, imao je samo 13 godina kada je shvatio da je Srbiji učinjena velika nepravda kada su je bombardovale NATO snage. Pridružio se borbi za život Srba, a osnovao je i humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo koja već 15 godina pomaže Srbima.

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(24sedam.rs)