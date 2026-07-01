Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je predivan video snimak u kojem podeća kako je izgledao veliki skup 27. juna u Beogradu.

- Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, za Srbiju se borim, za Srbiju živim - istakao je Vučić u opisu snimka.

- Verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsednik Vlade, i kao predsednik Vlade, i kao predsednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku, sam vam verno služio. I volim Srbiju više nego bilo šta na na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku na bilo kom mestu na zemljinoj kugli samo mi je Srbija bila u mislima, i samo sam se za Srbiju borio - rekao je Vučić na velikom skupu 27. juna u Beogradu.