Na pruzi Niš–Zaječar, nedaleko od sela Jasenovik, danas je izbio požar na šinobusu. Kako saznajemo, u ovom incidentu nema povređenih osoba.

Na lice mesta odmah su upućena tri vatrogasna vozila koja učestvuju u gašenju vatre, kao i dve ekipe niške Hitne pomoći.

Šinobus je u velikoj meri oštećen plamenom, a gust dim sa mesta požara širi se u radijusu od nekoliko stotina metara.

Šunobus u gustom dimu Zapaljen šinobus Vatrogasci na licu mesta Vatrogasno vozilo



Železnički saobraćaj na ovoj deonici trenutno je obustavljen, a tačan uzrok izbijanja vatre biće utvrđen nakon uviđaja i lokalizacije požara.

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