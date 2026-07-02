Ovaj potez itekako je očekivan, a pogotovo nakon otvorene netrpeljivosti koju crnogorska vlast, ali i brojni podgorički mediji pokazuje prema vlastima u Beogradu. Diplomatske tenzije između dve države počele su faktički od kada su i počeli politički protesti u Srbiji a koje vlasti u Beogradu opravdano nazivaju obojenom revolucijom. Karakter obojene revolucije podrazumeva veliki upliv novčanih sredstava sa strane, ali i medijske biltene iz regiona a sve u cilju rušenja vlasti u susednoj zemlji a jasno je da je i Crna Gora, koja je i dalje većinski pokrivena medijima koji itekako izražavaju netrpeljivost prema zvaničnom Beogradu, u tome i učestvovala.

Jedan od tih medijskih biltena svakako jesu i Vijesti, među građanima Crne Gore prepoznati i kao Druga Familija, a koja je itekako učestvovala u rušenju vlasti u Srbiji potpomognuti, gle čuda, novinarima iz Republike Srbije koji su i preuzeli uredničke palice a sve nakon što je ta medijska kuća prodata United Media grupi Dragana Šolaka. Jedna od najgledanijih emisija u Crnoj Gori svakako jeste i emisija Načisto autora Petra Komnenića koja u poslednje vreme, posebno nakon početka studentsko-blokaderskih protesta, čini sve da bude platforma ne bi li se vlast Aleksandra Vučića srušila, a samim tim destabilizovala i sama Srbija.

Važno je napomenuti da ovo nije nikakva novina u odnosima Srbije i Crne Gore. Prethodno su, zbog učešća na protestima u Beogradu, iz Srbije proterani i Danilo Marunović, režiser i kolumnista portala Analitika, kao i Ivan Vuković, poslanik DPS-a. Oni su aktivno u svojim radovima, kao i političkim govorima, na prizmeni način i uz retoriku koju ni „pas sa maslom“ ne bi pojeo pljuvali na Republiku Srbiju a nakon toga se čudili kako je moguće da im je zabranjen ulazak u tu zemlju. Stoga, odluka i za Petra Komnenića, koji od poodavno deli istu medijsko-političku scenu sa pomenutim dvojcem, ne treba da čudi, posebno u segmentu kada crnogorske vlasti prve zabranjuju ulazak Draganu J. Vučićeviću zbog navodnog vređanja Crne Gore i Crnogoraca. Stoga – ukoliko podgoričke vlasti zabranjuju ulazak osobi uz takva obrazloženja, onda se nemaju šta čuditi perjanice Druge familije kada se isto i njima dešava. „Samo recipročno, pa ko što ponese“.

Kakvi su sve bili narativi Komnenićevih emisija

Emisija Načisto odavno je postala televizijski talk-show program koji je korišćen s vremena na vreme kao platforma odakle bi se napadao režim u Srbiji. Ne treba ići dalje od pojedinih najava, ali i tekstova, a koje su se ticale i Crnogorcima bratske Republike Srbije.

U tekstu za „Velike priče” Komnenić piše o slučaju grupe državljana Srbije zaustavljene uoči dolaska Aleksandra Vučića u Tivat. Piše da je prethodnica državnoj delegaciji Srbije više ličila na navijačku situaciju visokog rizika nego na uobičajenu pripremu posete, a grupu opisuje kao sumnjivu ekipu. Navodi i ocene crnogorskih službi da je reč o hibridnoj pretnji, dok srpske medije i opoziciju pominje u kontekstu prepoznavanja Vučićevih lojalista. Ovo je jasan napad na državni vrh Srbije i bezbednosno-političko okruženje oko Vučića, ali ne i na Srbe kao narod. U najavi/sažetku „Nedeljnika” navedeno je da Komnenić piše o deportaciji 87 Vučićevih pristalica iz Crne Gore i da je to predstavio kao opravdanu bezbednosnu meru crnogorskih vlasti, uz ocenu da je Beograd time pokušao da skrene pažnju sa samita u Tivtu.

Borba podseća da je u više navrata pisala da Agencija za nacionalnu bezbjednost (koja je i dalje izbušena kadrovima bivšeg režima) kao i Uprava policije (za koju to isto važi) žele da pokazuju „mišiće“ nad srpskim državljanima i da hapse „banere“ umesto da eventualno pronađu odbegle kriminalce, Miloša Medenicu, Radoja Zvicera, Ljuba Milovića, pa i ostale. Zanimljivo je da je i nastavljen izvoz crnogorskih klanova u Beograd a što je vidljivo poslednjih nekoliko dana.

Nadalje, Komnenić, ali i drugosrbijanski tabloid Vijesti se neizostavno bave i slučajevima srpskog naroda, pitanjima srpskog jezika, trobojke, dvojnog državljanstva, odnosu između srpskih političkih partija u Crnoj Gori ali i odnosa sa zvaničnim Beogradom a što predstavlja svojevrsan vid mekog pritiska kako na srpske političare u Crnoj Gori, tako i na zvanični Beograd. Zanimljivo je reći da niti jedna srpska organizacija u Crnoj Gori, bilo politička partija, kulturna organizacija, pa na kraju krajeva ni sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve ne želi da gostuje u Komnenićevoj emisiji upravo zbog narativa koji pomenuti pokušava da napravi. Sada, očigledno vidimo da postoje i određene sankcije za tako nešto, jer kada crnogorski organi zakažu, može se odgovor očekivati od Srbije.

Važno je napomenuti da ovde gotovo definitivno slučaj nije individualan te da predstavlja odgovor Republike Srbije jednoj medijskoj kući koja u kontinuitetu napada zvanični Beograd i otvoreno učestvuje u sprovođenju Obojene revolucije.

Stoga se ovaj slučaj nikako ne može posmatrati odvojeno od poslanika DPS-a Ivana Vukovića niti režisera i kolumniste Danila Marunovića – jer im je model djelovanja faktički isti i predstavlja onu neraskidivu sponu Prve i Druge familije koja nikada nije nestala!

Šta je rekao Komnenić

Novinar Petar Komnenić je za odluku srpskih vlasti saznao juče, u trenutku kad je napuštao Srbiju.

„S odlukom da mi je ubuduće zabranjen ulazak u Srbiju, nezvanično sam upoznat u trenutku napuštanja te države. Naime, u zemlju sam nesmetano ušao par dana ranije, što me upućuje na zaključak da su tamošnje vlasti, koje su u to vreme organizovale okupljanje u Beogradu, imale preča posla od bavljenja kontramerama. Kad sam došao na granični prelaz sa Crnom Gorom, predao sam dokumenta, a zatim video komešanje graničih policajaca koji su bili, na kraju krajeva, veoma ljubazni i koji su me nezvanično upoznali s tim da mi je ime označeno ‘crvenom bojom’ u sistemu“, rekao je Komnenić „Vijestima“.

On navodi da nije bilo nikakve drame – na granici je, kaže, zadržan tek nekih sat vremena, pretres je obavljen na primeren način, tako da nema nikakvu primedbu na postupanje graničnih policijaca.

„Međutim, ono što je tragično je da se ovom odlukom ono što radim maltene poistovećuje s bestijalnim kampanjama beogradskog tabloida. Doduše, za to ne krivim samo srpske vlasti, nego i crnogorske institucije koje ne nalaze sistemski odgovor na maligne kampanje i strane uticaje, nego posežu za odlukama koje se odnose na izvođače radove, a ne na naručioce. Hrvatska je, recimo, kad je s nama imala problem, na listu stavila najviše crnogorske zvaničnike, a Podgorica umesto da zauzme zvaničan stav prema onome što izgovaraju i naručuju najviši srpski zvaničnici, kažnjava njihove kerbere. I to bez detaljnijeg obrazloženja Ovo kažem jer su mi odluke ovog tipa strane i ne sviđa mi se to oruđe u rukama bilo koje represivne institucije, budući da takve neobrazložene odluke – bez obzira šta ja mislio o Draganu J. Vučićeviću – mogu lako da se pretvore u batinu za obračun s neistomišljenicima“, naveo je Komnenić.

Međutim, isti zaboravlja činjenicu da su za persone non grata u Hrvatskoj takođe proglašeni i sveštenik Mijajlo Backović, predsednik NVO Savjeta Boke Kotorske Mašan Ercegović, predsednik Miholjskog zbora Zdravko Nišavić, predsednik NVO Srpski nacionalni savjet Momčilo Vuksanović kao i brojni drugi, a čime Komenićeve tvrdnje faktički padaju u vodu. Crna Gora je bila prva koja je uvela zabranu uredniku Informera, a ne obratno, stoga ne treba da čudi ovakva odluka vlasti u Srbiji.

(Borba.me)