"Ursula je pravi lažov. Rusija nikada u svojoj istoriji nije isključila gas Evropi", navodi se, prenosi Sputnjik.

Prema izjavi iz Ministarstva, svaki građanin neke zemlje članice Evropske unije može da tuži Fon der Lajen zbog davanja lažnih informacija.

Ocenjuje se da fon der Lajen obmanjuje javnost o pitanjima koja se tiču svih zemalja-članica EU.

"Prvo je ova struktura uvela nezakonite restriktivne mere protiv Rusije, konkretno protiv našeg energetskog sektora, a zatim, kada se klima-uređaji u briselskom sedištu ne uključuju ni za koga drugog osim za Ursulu zbog prisilne štednje, oni objavljuju još jednu laž o lošoj Rusiji", ističe se.

Prema planu Evropske unije, potpuna zabrana ruskog prirodnog tečnog gasa biće uvedena 1. januara 2027. godine, a do jeseni iste godine biće potpuno obustavljen uvoz ruskog gasa preko cevovoda.

Slovačka je u aprilu podnela tužbu protiv Evropske unije protiv zabrane uvoza ruskog gasa.