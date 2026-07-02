Zbog toga mnogi traže jednostavan način da ih oteraju, a jedan od najčešće pominjanih trikova na društvenim mrežama jeste upotreba obične sode bikarbone.

Prema iskustvima brojnih korisnika interneta, posipanje sode bikarbone oko dvorišta, bašte, garaže ili podruma može doprineti tome da zmije izbegavaju ta mesta.

Međutim, važno je naglasiti da za ovu metodu ne postoje pouzdani naučni dokazi koji potvrđuju njenu efikasnost, pa je treba posmatrati kao narodni savet, a ne provereno rešenje.

Da li soda bikarbona zaista tera zmije?

Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojna iskustva ljudi koji tvrde da su posipanjem sode bikarbone oko kuće ili bašte smanjili pojavu zmija.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ne postoje naučne studije koje potvrđuju da soda bikarbona pouzdano odbija zmije.

Zbog toga se preporučuje da se, umesto oslanjanja na ovakve metode, pažnja usmeri na uređenje dvorišta i uklanjanje uslova koji privlače zmije.

Još trikova koje ljudi često koriste

Pored sode bikarbone, često se pominju i druga sredstva koja bi, prema iskustvima pojedinaca, mogla da odbiju zmije.

Među njima su:

amonijak , čiji intenzivan miris navodno odbija zmije, pa neki natapaju stare krpe i ostavljaju ih na mestima gde se one najčešće pojavljuju;

, čiji intenzivan miris navodno odbija zmije, pa neki natapaju stare krpe i ostavljaju ih na mestima gde se one najčešće pojavljuju; sirće , koje pojedini sipaju oko bazena ili terasa verujući da njegov miris odvraća zmije i neke insekte;

, koje pojedini sipaju oko bazena ili terasa verujući da njegov miris odvraća zmije i neke insekte; ljudska kosa, odnosno dlake skinute sa četke koje se ostavljaju uz ogradu ili ivice dvorišta, iako za ovu tvrdnju takođe nema naučne potvrde.

Najbolja zaštita je uredno dvorište

Stručnjaci naglašavaju da je najefikasniji način zaštite redovno održavanje dvorišta.

Preporučuje se:

redovno košenje trave;

uklanjanje gomila kamenja, drva i građevinskog materijala;

uklanjanje otpada i gustog rastinja;

održavanje podruma, garaže i ostava urednim.

Na taj način smanjuje se broj mesta na kojima zmije mogu da pronađu zaklon.

Važno je kontrolisati glodare

Miševi i pacovi predstavljaju jedan od glavnih izvora hrane za zmije.

Zbog toga stručnjaci savetuju redovnu deratizaciju i uklanjanje izvora hrane koji privlače glodare, jer će se tako smanjiti i verovatnoća da zmije dolaze u blizinu kuće.

Naftalin se koristi, ali zahteva veliki oprez

Neki ljudi koriste i naftalin kao sredstvo za odbijanje zmija, postavljajući ga ispod plastične zaštite kako ga kiša ne bi isprala.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je naftalin hemijska supstanca koja može biti štetna za ljude, decu i kućne ljubimce, pa sa njim treba rukovati veoma pažljivo.

Šta uraditi ako vidite zmiju?

Zmije imaju važnu ulogu u prirodi jer pomažu u kontroli populacije glodara.

Ukoliko primetite zmiju u svom dvorištu, nemojte pokušavati da je hvatate ili ubijate. Najbezbednije je da se udaljite, držite bezbedno rastojanje i, ukoliko je potrebno, pozovete nadležnu službu koja je obučena za bezbedno uklanjanje divljih životinja.