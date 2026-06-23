Milan Knežević, predsednik DNP-a, poručio je da će 13. jula cela Zeta biti okićena trobojkama povodom Dan državnosti.

Stoga je pozvao tandem Ministarstva spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića i Ranka Krivokapića da pokušaju da ih skinu, aludirajući na premeštanje održavanja Letnje škole diplomatije „Gavro Vuković“ iz Berana na Cetinje, a sve zbog trobojke

„Samo ste trebali da stisnete petlju, da dođete u Berane i da popnete Ranka, jer je dugačak, njemu ne treba mnogo stuba, da se popne do noge balkona, pa neka proba da skine zastavu“, izjavio je Knežević u Skupštini Crne Gore, pa dodao:

„A ja vam evo sada kažem: 13. jula čitava Zeta će biti sa trobojkama, čitava Zeta će biti sa trobojkama, pa neka dođu Ranko Krivokapić i Ervin Ibrahimović da nam skidaju trobojke u Zeti. Evo, ja ih sa zadovoljstvom čekam“, poručio je lider DNP-a.