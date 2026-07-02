"Ja sam ustaša! Nemam problem sa tim! Znači, ja sam autonomaš i ustaša".

I... Svaki normalni Srbin ostao je bez reči i tražio da država ovakvog crnokošuljaša zatvori na duže vreme, ali je Igor Mihaljević nastavio dalje.

Nije mu bilo ovo jezivo priznanje u uživo programu lažovske televizije Nova S već je nastavio da udara po Srbiji, zemlji u kojoj radi i koja ga hrani:

"Od ukidanja autonomije Vojvodine 1988. godine, malo je srećnih momenata".

Ustaša, kako sebe karakteriše Mihaljević, predstavlja se kao novinar i vajni aktivista (čega?) iz Novog Sada. Jedan je i od autora izdajničkih pamfleta na blokaderskom "Peščaniku".

Ostao je poznat po ulizivanju i opoziciji i studentima. Ostaće upamćeno njegovo sramno otvoreno pismo koje je poslao zgubidanima na barikadama.

Glasno je pružao podršku "kolegama" iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) gde je neprikosnoveni vladar Dinko Gruhonjić.

Koliko je prevrtljiv po sopstvenim stavovima govori i podatak da je nedavno udario na blokadere i pokušao da se prebaci na drugu stranu, na NATO opoziciju.

"Bojim se da studentski pokret svojim izletima udesno, da se tako izrazim, i pričom koja skreće temu sa politike, morala, zločina i institucija, takođe neće pridobiti nikoga. E ti razočarani ljudi od studentskog pokreta ne treba da mnogo nešto brinu, uvek mogu da daju svoj glas proevropskoj opoziciji. Koja vrlo konkretno, koliko god bila satanizovana, nepopularna i kritikovana, oni imaju konkretan plan, ideologiju, program, i sa njima znate na čemu ste", izjavio je "ustaša" Mihaljević.

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(24sedam.rs)