Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro tri miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Takođe, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano.

Prvi čovek Srbije je naglasio da je ovakve mere lako doneti, ali da ih je teško realizovati i zbog toga je važno obezbediti prihode.

- Prihodi za jun su bolji od očekivanih, čak i akcize, bez obzira koliko smo izgubili zbog akciza na naftu, domaći PDV kao najvažnija stavka, porez na dobit, sve je veće nego što smo očekivali, što je dobar znak. I uvozni i domaći PDV su veći, i to je dobar pokazatelj ekonomskog napretka. Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i one koji primaju dečji dodatak dati sve od sebe da idemo mesec dana ranije s isplatama, dakle početkom septembra. Mislim da je to dobro jer ćemo ranije povećavati i penzije, ne mogu da tvrdim za plate, ali penzije ćemo povećati pre januara, pa je bolje da im damo nešto i ranije. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta i oni koji idu na odmore pomažu unucima da mogu da odu na odmor. Mislim i verujem da će se ljudi tome obradovati - kazao je Vučić.

On je potom odgovorio na kritike blokadera da će se država dodatno zadužiti zbog paketa ekonomskih mera.

- Ne moram čak ni da budem oštar, ali je jedno istina. Ljudi bi im više verovali da za bilo šta što se uradi kažu okej, to je dobro, čestitamo. Ovako kada kritikujete sve što je dobro, onda ljudi ne razumeju smisao takve politike. Ali oni ne vode više svoju politiku. Njima pojedini mediji, ekspoziture biznismena vode politiku. Kažu im moraš da govoriš sve protiv Vučića ili nećeš dobiti prostor. Mi imamo gotovo pet milijardi evra na računu. A naša stopa javnog duga je dvostruko niža od proseka zemalja EU. Takođe držimo i deficit pod kontrolom, do tri odsto uvek držimo - objasnio je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da nam je ekonomija u odličnom stanju i da nam je kurs stabilan 14 godina.

- I ako pravimo rebalans budžeta, pravićemo ga da vidimo šta ćemo sa viškom novca. Obično sve vlade prave rebalans jer naduvaju zahteve, pa moraju da skraćuju. Mi to ne moramo da radimo. Mi imamo dovoljno bafera da se zaštitimo, bez obzira s kakvom krizom možemo da se suočimo u budućnosti - navodi Vučić.

Portal Ko si, bre, ti do kraja nedelje

- Do kraja nedelje će biti pušten portal „Ko si, bre, ti“. Tehnički je komplikovanije nego što sam mislio, ali verujem da će u narednom periodu nama mnogo pomoći da budemo odgovorniji. Ali i da natera lokalne funkcionere da dobro razmisle pre nego što urade nešto loše. Pre kraja nedelje će svakako ljudi moći da dostavljaju i svoje primedbe, i video i audio zapise. To će biti dodatni element kontrole svakog od nas. Svoje greške da ispravljamo, sebe da menjamo, i tako će nam ljudi više verovati - navodi Vučić.

Krkobabić: Prave mere za prave ljude u pravo vreme

- Socijalno-ekonomski program predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića podrazumeva set dobro osmišljenih i promišljenih mera koje bitno utiču na kvalitet života velikog broja građana. Šest stotina miliona evra za blizu tri miliona ljudi - izjavio je lider PUPS Milan Krkobabić. I dodao:- Kratko rečeno, to su prave mere za prave ljude u pravo vreme!

- Te mere, bez sumnje, predstavljaju nastavak već utemeljene socijalne politike, za čiju realizaciju se mi iz PUPS-a već godinama zalažemo. Građane Srbije posebno ohrabruje postojanje jasne političke volje da koncept pravedne preraspodele narodnih para, na kome se sve ovo bazira - nema alternativu! - izričit je Krkobabić.

Rejting SNS u velikom porastu

Na pitanje da prokomentariše naslov dnevnog lista „Danas“ u kojem se navodi da SNS državnim novcem vraća rejting, Vučić je istakao da je to potcenjivanje glasača.

- Potcenjuju ljude, oni misle da bilo ko može da kupi nečiju volju. Ne, ljudi samo sagledavaju, kao što su i uvek radili, ko je bolji za njihovu budućnost, budućnost njihovih roditelja i njihove dece. To je način na koji ljudi donose odluku - rekao je Vučić, i dodao da mora da ih razočara jer je, kako je naveo, reč o velikom rastu rejtinga.

- Zašto bih im ja to govorio u detalje? Verujem da ćete imati one agencije koje se stvarno bave istraživanjem, koje će vam o tome pričati ili možda i neće. Izbori će sve te priče na najbolji način ispričati za sebe. Oni to moraju da ponavljaju jer polaze od sebe, razmišljaju šta bi oni radili da se suočavaju s padom rejtinga - naveo je Vučić.