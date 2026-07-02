NN: SKANDALOZNO Premijer tzv. Kosova obučava svoje teroriste

N: Kurti uvežbava vojnike i

specijalce za napad na Srbe

PN: U kampu Vrelo u blizini Prištine juče i danas održava se zajednička vežba KFOR-a, EULEKS-a i takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga

G: Prištinski vojnici i specijalci zajedno sa pripadnicima KFOR-a i EULEKS-a uvežbavaće reagovanje u kriznim situacijama

PIŠE: M. J.

Pre dva meseca takozvani premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti naložio je takozvanim Kosovskim bezbednosnim snagama i policiji da se pripreme za delovanje u kriznim situacijama. Upravo zato se u kampu Vrelo, u blizini Prištine, juče i danas održava zajednička vežba KFOR-a, EULEKS-a i takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga.

U ovoj vežbi, koja se održava se pod nazivom „Zlatna sablja 2026“, učestvovaće i takozvana kosovska policija, kao i Agencija za upravljanje vanrednim situacijama.

Iz KFOR-a su naveli da će vežba uključivati raspoređivanje znatnog broja osoblja, vozila i opreme u području gde će biti održana.

- Uvežbavanje će se sprovoditi i na susednim putnim pravcima u blizini kampa Vrelo - naveo je KFOR.

Kako Alo! saznaje, prištinski vojnici i specijalci, zajedno sa pripadnicima KFOR-a i EULEKS-a, uvežbavaće reagovanje u kriznim situacijama. To, pre svega, podrazumeva raspoređivanje snaga tokom masovnih okupljanja i demonstracija, kao i rukovanje i odlaganje eksplozivnih naprava i opasnih materijala.

Inače, iz KFOR-a je saopšteno da će KBS u vežbi učestvovati u skladu sa svojim prvobitnim mandatom civilne zaštite.

Međutim, problem je u tome što je, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, KFOR jedina legalna i legitimna oružana sila na KiM, ali su privremene institucije i pored toga formirale takozvanu policiju, kao i takozvane kosovske bezbednosne snage (KBS).

Da podsetimo, takozvane KBS formirane su od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje terorističke OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji takozvanih KBS u vojsku.

A1 Kazne za 36 privedenih Srba, 700 evra i zabrana ulaska

Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne poseduju kosovska dokumenta biti deportovani sa Kosova. Njima će na tri godine biti zabranjen ulazak na Kosovo.

Sudija za prekršajni postupak istakla je da su oni odgovorni jer su na Gazimestanu „skandirali nacionalističke parole ’Kosovo je Srbija’, uz podignuta tri prsta”.

A2 Petković: Noževima pretili uhapšenim Srbima i tukli ih pendrecima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli pravi pakao do juče, kada su pušteni, i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija.

- Dakle, ono što smo čuli od uhapšenih Srba, da su kosovski policajci vadili noževe, da su udarali pendrekom svakoga ko nije hteo da kaže da je Kosovo navodno republika, a niko nije hteo da kaže, da su ih maltretirali i vređali, da su ismevali čoveka koji je bio u narodnoj nošnji - rekao je Petković.