Iako im se broj simpatizera bukvalno smanjuje svakog dana, opozicioni lideri ne prestaju sa međusobnim svađama, a ovoga puta je Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, žestoko napao svoje dojučerašnje kolege, i sve koji ne podržavaju takozvane studente u blokadi je nazvao mafijom!

Totalni fijasko plenumaškog skupa u Kraljevu samo je produbio jaz između opozicionih stranaka, a većina njih namerava da samostalno izađe na izbore, zbog čega se oglasio i Milivojević.

On je istakao da opozicija koja sužava studentski front nije dobra, nazvao ju je mafijom i naglasio da nije bliska njegovim stavovima.

Poruka koaliciji proevropskih snaga u Srbiji:

- Pozivamo sve ljude kojima je stalo do slobode da ovo ne shvataju kao ideološku borbu i takmičenje političkih programa. Zato deluju šokantno pokušaji pojedinih opozicionih stranaka da izađu na izbore mimo studenata i da kažu: „Mi sada moramo da nametnemo ideju koja bitno sužava taj studentski front. Moramo da izađemo na izbore kao evropski blok“.

Takođe, Milivojević je imao šta da poruči Đilasu i njegovoj Stranci slobode i pravde.

- Postoje dve stvari u našem društvu – jedno je mafija, a drugo su studenti koji se bore protiv mafije. Sve drugo je rasipanje energije, a svi drugi pravci su suvišni – smatra Milivojević.

Lider demokrata je potkačio i Aleksandra Jovanovića Ćutu.

- Ako kažete da ćete odlučiti da li ćete izaći na izbore samostalno, to više nije mala razlika. Vi te ljude ne posmatrate kao deo opozicije koji je blizak našim stavovima, već kao one koji ugrožavaju studentsku listu – zaključio je Milivojević.

Nema sumnje da će se obračuni u opoziciji nastaviti, naročito nakon veličanstvenog skupa „Srbija, jedna porodica“, koji je jasno pokazao koliku podršku ima Aleksandar Vučić, za razliku od razjedinjene opozicije.

To potvrđuje i Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno- levog fronta, koji je priznao da je skup u Kraljevu propao, kao i da nije dobro što se opozicionari stalno svađaju.

- Sukobljavamo se, delimo se... Mislim da smo pogrešili! Nismo se dobro organizovali, pozivao sam na saradnju, ali do nje nije došlo – rekao je Lazović.

Gusle na +40, slaba poseta i teoretičarka zavere

Politikolog Nikola Parun je tokom gostovanja na Nova S istakao je da je skup u Kraljevu bio slabo posećen, a potom naglasio da je na tom skupu govor držala teoretičarka zavere - Jelena Pavlović.

- Skup „studenata u pobuni“ u Kraljevu imao je relativno mali broj posetilaca i možda je indikativno to što ljudi nisu bili spremni da dođu na skup na kojem će im se obraćati poslanica Branimira Nestorovića i gde će na 40 stepeni slušati gusle. Da se znalo da će ona govoriti, bilo bi još manje ljudi. Problem su njene izjave, koje predstavljaju teorije zavere. Govorila je da je slučaj Mike Aleksića deo zapadne agende, da je masakr u Ribnikaru povezan sa nekakvom veštačkom inteligencijom i uvodom u biometrijsko praćenje đaka... Neobičan je izbor studenata da baš ona govori na njihovom skupu – smatra Parun.