Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Lipovici, gde je prisustvao pokaznoj vežbi Žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželeo mnogo uspeha u radu.

- Ja sam ponosan na ono što smo danas videli i želim mnogu uspeha, radu žandarmerije i pukovniku Radoslavu Repcu u budućnosti i svim pripadnicima žandarmerije. Oni predstavljuju snagu Srbije. Želim vam da rastete još brže, a mi ćemo da se postarame za opremu i naoružanje da ljudi budu zadovoljni. A vi pogledajte samo da imamo ljudi dovoljno i da imamo ovako hrabrih rodoljubivih momaka i devojaka, naravno, još mnogo više u budućnosti - istakao je predsenik Vučić.

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