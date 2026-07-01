Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Lipovici, gde je održana pokazna vežba Žandarmerije, da je ta specijalna jedinica veoma važna ne samo za policiju već i za odbranu cele zemlje i istakao da je važno da uvek ima visoku popunjenost.

Pripadnici Žandarmerije su pred Vučićem izveli vežbu zaustavljanja autobusa tako što su upali kroz prozore i preuzeli vozilo.

Vučić je pohvalio pripadnike Žandarmerije zbog sposobnosti koju su prikazali.

- Bukvalno za tri sekunde su to izveli. Neverovatno su brzi i sposobni da to urade. Žandarmerija je jedinica koja je nama važna ne samo za policiju, ne samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ona je nama važna i za odbranu zemlje u celini - rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da su pripadnici Žandarmerije uvek bili tu kada se zemlja branila, štitila i čuvala.

- Tako da pored specijalnih jedinica koje imamo u vojsci, Žandarmerija je, uz Kobre, ja mislim, bila najuspešnija i u Dubaju na takmičenju. Dakle, to su nam dve najbolje jedinice, jedna vojna, jedna policijska - naveo je predsednik Vučić.

Komandant Žandarmerije Radoslav Repac je rekao predsedniku da je veoma težak dril koji traje 21 dan a koji kandidati za Žandarmeriju treba da prođu, kao i da su nedavno otvorili konkurs za 170 policijskih službenika Žandarmerije, a da se prijavilo čak oko 1.300 kandidata.

Vučić je upitao da li imaju dovoljno ljudi u svakom trenutku, a Repac mu je rekao da planiraju pred kraj godine ponovo da otvore konkurs.

Predsednik je istakao da pripadnici Žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje.

- Želim vam da rastete još brže, a mi ćemo da se postaramo za opremu i naoružanje, da ljudi budu zadovoljni. A vi pogledajte samo da imamo dovoljno ljudi i da imamo ovako hrabrih i rodoljubivih momaka i devojaka, naravno, još mnogo više u budućnosti - rekao je Vučić.

Važno je da policajci na terenu imaju veće plate od onih u kancelarijama

Vučić je izjavio da je važno da se obezbedi da policajci na terenu imaju nešto veća primanja od onih koji su u kancelarijama, što, kako je rekao, nikad nije slučaj i ukazao da to mora da se ispravlja.

Na pitanje da li će uskoro biti povećane plate za pripadnike MUP-a, konkretno za jedinicu Žandarmerije, imajući u vidu da se proširuju kapaciteti, Vučić je kazao da ne može na takav način da govori, ali da je važno da se obezbedi da ljudi koji su na terenu imaju nešto veća primanja od onih u kancelarijama.