Danima na mrežama traje opšte klanje među blokaderima, a razlog im je Nestorovićeva poslanica Jelena Pavlović, koja je u nedelju govorila na blokaderskom skupu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu, a koja je i sama vodila ljude da aplauridaju predsedniku Vučiću.

Blokaderi se zbog nje danima svađaju.

Novi komentari samo se nižu.

Jedan u nizu novih je: "Ova žena je ugasila svaku realnu mogućnost promene režima!"

Da podsetimo, za nju su pisali da je "Željna pažnje i reflektora!"-

Po njoj je, između ostalog, "opleo" blokader Pavle Cicvarić. Lavina je pokrenuta, pa se u komentarisanje uključivao i blokader Ivan Matović.