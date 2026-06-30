Predsednik je predstavio paket novih mera za unapređenje životnog standarda građana, vredan oko 600 miliona evra, kojim će biti obuhvaćeno više od tri miliona ljudi. Paket predviđa jednokratnu novčanu pomoć penzionerima i socijalno ugroženim građanima, niže cene velikog broja lekova, vaučere za odmor u Srbiji, kao i nastavak podrške energetski ugroženim domaćinstvima.

Predstavili smo paket mera kojim želimo da dodatno unapredimo životni standard građana i pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ukoliko budemo imali privredni rast veći od tri odsto, do kraja godine uslediće i novo značajno povećanje plata i penzija - rekao je Vučić.

On je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg materijalnog položaja i penzionerima.

"Penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa visinom svojih primanja kako bismo dodatno pomogli onima koji najteže žive", rekao je predsednik Srbije.

Pomoć za više od 1,66 miliona penzionera

Za jednokratnu pomoć penzionerima izdvojeno je ukupno 377,2 miliona evra, a obuhvaćeno je 1.663.438 korisnika.

Penzioneri koji primaju penziju do iznosa minimalne penzije od 31.092 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Penzioneri čija su primanja između minimalne i prosečne penzije od 56.848 dinara primiće 27.500 dinara.

Svi penzioneri sa primanjima većim od prosečne penzije dobiće po 20.000 dinara.

Predsednik je najavio i da će korisnici socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka dobiti jednokratnu pomoć od 25.000 dinara, dok će borcima biti isplaćeno dodatnih 10.000 dinara.

Ukupno 410.744 socijalno ugroženih građana biće obuhvaćeno ovim merama, za koje je opredeljeno 71,1 milion evra.

Vaučeri, jeftiniji lekovi i niži računi za energente

Država će obezbediti 30.000 vaučera za odmor u Srbiji u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na njih imaće penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara, a za ovu meru izdvojeno je ukupno 300 miliona dinara.

Uvodimo nove vaučere za odmor u Srbiji, namenjene pre svega penzionerima, kako bi što veći broj naših najstarijih sugrađana mogao da boravi u banjama, na planinama i drugim turističkim destinacijama, uz dodatni podsticaj domaćem turizmu - rekao je Vučić.

Od 1. avgusta stupaju na snagu i mere za smanjenje troškova lekova. Za ovu namenu izdvojeno je ukupno 12,3 milijarde dinara.

Privremena mera, koja će važiti 12 meseci, vredna je 8,5 milijardi dinara i podrazumeva značajno smanjenje doplate za 742 leka koje građani najčešće koriste.

Građani koji su do sada plaćali doplatu od 15 do 45 odsto ubuduće će plaćati svega 10 odsto, dok će onima koji su imali doplatu od 50 do 90 odsto ona biti umanjena za čak 40 procenata.

Na ovaj način doplate za lekove biće svedene na raspon od 10 do 50 odsto, umesto dosadašnjih 10 do 90 procenata.

Procenjuje se da će ova mera obuhvatiti oko 2,5 miliona građana, dok će država preuzeti najveći deo troškova doplate za gotovo sve lekove na koje se ona odnosi.

Vučić je naveo da će među lekovima čija će cena biti značajno niža biti terapije za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća, antibiotici poput "Klindamicina", "Hemomicina", "Levokse" i "Panklava", lek "Nolpaza", kapi za oči, kao i brojni drugi preparati koje građani svakodnevno koriste.

Istovremeno, država će prvi put preuzeti deo troškova za pojedine nove lekove na recept, među kojima su savremena oralna antikoagulantna terapija za sprečavanje zgrušavanja krvi, kao i terapije za lečenje srčane insuficijencije.

Predsednik Srbije najavio je i produženje važenja Uredbe o energetski ugroženom kupcu i nakon 1. oktobra 2026. godine. Zahvaljujući toj meri, socijalno ugrožena domaćinstva i dalje će ostvarivati popust od 20 do 40 odsto na račune za električnu energiju i gas, dok će penzioneri dobiti dodatni mesečni popust od 1.000 dinara na račun za struju.

Za ovu meru država je izdvojila 3,3 milijarde dinara na godišnjem nivou, odnosno oko 28,1 milion evra.

Paket mera, čija ukupna vrednost iznosi oko 600 miliona evra, obuhvatiće više od tri miliona građana Srbije i predstavlja jedan od najvećih programa direktne finansijske podrške stanovništvu u poslednjih nekoliko godina.