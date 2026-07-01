Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u ponedeljak paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan oko 600 miliona evra za više od tri miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima.

- Predstavili smo paket mera kojim želimo da dodatno unapredimo životni standard građana i pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je pomoć najpotrebnija - rekao je Vučić, i najavio da će, ukoliko budemo imali rast veći od tri odsto, pre kraja godine uslediti novo znatno povećanje plata i penzija.

Istakao je da će mere za poboljšanje životnog standarda građana biti naročito značajne za građane slabijeg imovnog i ekonomskog stanja i za penzionere.

- Penzioneri će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa visinom svojih primanja kako bismo dodatno pomogli onima koji najteže žive - rekao je Vučić.

Velika pomoć za 1.663.438 penzionera

Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika.

Penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije od 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara.

Penzioneri koji primaju penziju od minimalne do prosečne penzije od 56.848 dinara primiće 27.500 dinara.

Penzioneri koji primaju penziju veću od prosečne dobiće pomoć od 20.000 dinara.

Vučić je naveo da će primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka dobiti jednokratnu pomoć od 25.000 dinara, dok je za borce obezbeđeno po 10.000 dinara.

Ukupan broj socijalno ugroženih građana iznosi 410.744, a vrednost paketa je 71,1 milion evra.

30.000 vaučera po 10.000 dinara za odmor u Srbiji

- Uvodimo nove vaučere za odmor u Srbiji, namenjene pre svega penzionerima kako bi što veći broj naših najstarijih sugrađana mogao da iskoristi odmor u banjama, na planinama i drugim turističkim destinacijama širom Srbije, uz dodatni podsticaj domaćem turizmu - naveo je Vučić.

Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara koje će penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji.

Država je u ovu svrhu opredelila ukupno 300.000.000 dinara.

Jeftiniji lekovi od 1. avgusta

- Znatno smanjujemo troškove za veliki broj lekova koje građani svakodnevno koriste. Država preuzima deo doplate, uvodimo nove lekove na recept i obezbeđujemo dostupnost najsavremenijih terapija za lečenje najtežih bolesti - kazao je Vučić.

Mere za smanjenje troškova građana za lekove obuhvataju paket od 12,3 milijarde dinara. Za vremenski ograničenu meru koja traje 12 meseci opredeljeno je 8,5 milijardi dinara. Smanjenje doplate koju građani plaćaju za lekove stupa na snagu 1. avgusta 2026.

Trajna mera obuhvata 3,8 milijardi dinara i u okviru nje će država za nove lekove na recept preuzeti deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju.

Nove cene za 742 leka

U okviru vremenski ograničene mere građani koji su imali doplatu za lekove od 15 do 45 odsto imaće sada doplatu od 10 odsto, a građani koji su imali doplatu od 50 do 90 odsto imaće doplatu smanjenu za 40 procenata.

Smanjenjem doplate građani će sada za sve lekove imati doplatu od 10 do 50 odsto umesto 10-90 odsto. Ova mera će uticati na oko 2,5 miliona građana za koje će država preuzeti plaćanje dela doplate. Mera je predviđena za 742 leka, a procenat lekova sa doplatom na koje ova mera utiče iznosi 99,6 odsto. Procenat smanjenja doplate je pet do 40 odsto (za najveći broj lekova 40 odsto).

Najčešći iznos smanjenja doplate građana po pakovanju je od 100 do 500 dinara za najveći broj lekova.

- Na primer, pumpice za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća su između 300 i 1.700 dinara; „klindamicin“ je koštao 226 dinara, sada će biti 75 dinara; „hemomicin“ 184 dinara, sada 92 dinara; antibiotik „levoksa“ bio 369 dinara, koštaće 92 dinara; kapi za oči 635 dinara, a koštaće 181 dinar samo u apoteci; „nolpaza“ je bila 195 dinara, sada 97 dinara; pumpica za astmu „pulmikort“ koštala je 320 dinara, sada 91 dinar; antibiotik „panklav“ 260 dinara, a sada će biti 71 dinar - ukazao je Vučić.

Naveo je da su lekovi koji će ići na recept nova oralna antikoagulantna terapija, odnosno terapija za zgrušavanje krvi i za srčanu insuficijenciju, odnosno za slabosti srca.

- To su izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su građani morali da plaćaju veoma visoku cenu - istakao je Vučić.

Srbija na računu trenutno ima više od pet milijardi evra

Ministar finansija Siniša Mali je odgovorio na komentare da se država zadužuje zbog novog paketa mera i poručio je građanima da nemaju razloga za brigu.

- Srbija u ovom trenutku ima više od 500 milijardi dinara na računu. To je skoro pet milijardi evra, a ovaj program košta oko 600 miliona evra. Nikakav problem nije za nas da to pokrijemo. U prvom kvartalu imali smo stopu rasta od 3,2 odsto. Četvrta smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Nivo javnog duga je 43,7 odsto BDP-a, dok je prosek u evrozoni 88 ili 89 odsto. Građani ne treba da brinu - poručio je Mali.

Niže cene struje za najugroženije i popust za penzionere

Predsednik Srbije je naveo i da država produžava Uredbu o energetski ugroženom kupcu i posle 1. oktobra 2026. godine kako bi socijalno ugroženi građani i dalje imali umanjene račune za struju i gas (od 20 do 40 odsto), dok će penzioneri ostvariti dodatni popust od 1.000 dinara.

Država je za ovu svrhu opredelila paket od 3,3 milijarde dinara na godišnjem nivou (28,1 milion evra).

Brojke:

600 miliona evra je vrednost paketa pomoći

1.663.438 penzionera će dobiti jednokratnu pomoć

20.000-35.000 dinara će dobiti svaki penzioner

377,2 miliona evra je izdvojeno za pomoć penzionerima

25.000 dinara će dobiti primaoci socijalne pomoći i dečjeg dodatka (po detetu)

10.000 dinara će dobiti borci

742 leka će pojeftiniti od 1. avgusta

410.774 socijalno ugroženih građana ima u Srbiji

30.000 vaučera po 10.000 dinara

1.000 dinara iznosi dodatni popust za penzionere na račun za struju