Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, predstavio je nove ekonomske mere. On je obraćajući se iz Predsedništva kazao da je blokaderka izgovorila nešto što Kurti nikada nije rekao.

- Što se tiče Dojče velea, to je komično. Kako im nije palo napamet da sam to preslikao iz imena Sjedinjenih Američkih Država, kad god im svakojake gluposti padaju na pamet.

Ili od United Airlines. Kako im to ne pada na pamet. Ali to vam je kad u očaju ne znate šta ćete da uradite i kad vidite da vam je revolucija propala i da izbore ne možete da dobijete.

Znate li ko je to koristio, koliko ima partija, Ujedinjena opozicija Srbije, zatim DOS. Kako tad to nije smetalo. A pre 2 meseca ujedinjeni od Kosjerića, Aranđelovca, Kule, do ne znam čega. Kako vam to nije smetalo.

Oni su bili ujedinjena opzicija, ujedinjeni za nešt oi nekoga, a nikada nisu bili Ujedinjena Srbija. Pogledajte te ljude koji bi trebalo da vode Srbiju, samo ću to reći. Ili student koji će da kaže tzv. Republika Srbija i da niko ne kaže izvinite. Pa sram vas bilo, to ni Kurti nikada nije rekao.