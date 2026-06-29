Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, predstavio je novi ekonomski plan. On je obraćajući se iz Predsedništva komentarisao blokaderski skup u Kraljevu.

- Skup u Kraljevu je bio uspešan skup, svi su bili zadovoljni, a ja im čestitam na tom skupu, prošlo je mirno, neki su bili drogirani i pijani, ali to je mali deo, uhapšeni su i izopšteni i saobraćaja - rekao je Vučić i dodao:

- Većina je na miran i dostojanstven način podržavala svoju listu, okupilo se njih 4.000 , ja im čestitam. Samo sačekajte da vidite listu, ako treba Kokanović da nam bude budućnost i Božo Prelević, ili Jovo bakil ili Bodiroga, ali građani neka odluče.

Celo obraćanje predsednika ispratite u POSEBNOJ VESTI.