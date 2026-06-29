Tokom razgovora sa građanima u Senjskom Rudniku, predsednik je na apel meštana momentalno reagovao i obećao da će novac za troškove terapije matičnim ćelijama za nepokretnog mladića Dalibora Nikolića u Turskoj brzo biti obezbeđen.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavlja paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana gde je danas o Daliboru rekao:

- Želim da vam kažem povodom slučaja Dalibora Nikolića. Reč je o čoveku 36 godina starom, imao je nesreću 6. avgusta 2020. godine tokom seče drveta na visini, kada je grana pala na dalekovod, i tom prilikom ga je udarila struja na visini od 8 metara. Dijagnoza je paraplegija, spastika, oduzetost donjih ekstremiteta. Sve vreme smo pružali svu vrstu pomoći, dakle od Ortopedije Urgentnog centra KC Srbije, do Opšte bolnice u Ćupriji, Specijalne bolnice za rehabilitaciju Rusanda, do lečenja fizikalnom terapijom u Opštoj bolnici Ćuprija. Preduzimamo i dalje sve te stvari. Oni su zatražili od nas, poslali su pismo, zdravstvene ustanove iz Turske sa predračunom oko 45.000 evra. Mi mislimo da je to samo početak i da će koštati 100.000. Pri tome, naši lekari nisu sigurni u rezultat, ali ćemo, zbog toga što je mladić izrazio veliku nadu da će to da pomogne, mi svakako izaći i sve te troškove preuzeti i platiti. Dobiće i penziju i tuđu negu i pomoć. Dakle, samo želim da vam kažem da tako, na takav način transparentno radimo - rekao je.

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