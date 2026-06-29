Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i posle 1. oktobra ove godine. Vučić je, na predstavljanju paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, rekao da će biti izdvojeno dodatnih 28,1 milion evra.

"To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1. 000 dinara i borce", naveo je Vučić.

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