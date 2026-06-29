Poslednjih dana internetom kruži video snimak, koji je izazvao „talas“ komentara o surovosti rata na frontu u Ukrajini.

Snimak, prvo objavljen na Telegram kanalima vesti, a zatim široko deljen na društvenoj mreži X, prikazuje trenutak kada, prema informacijama iz ukrajinskih izvora, vojnik vuče telo svog mrtvog rođaka, prenosi grčki poral Pronjuz.

Prema istim izvorima, on je bio bivši pripadnik ukrajinskih specijalnih snaga, koga je ubio ruski dron.

Ostaje nepoznato kada je tačno snimljeno, niti tačna lokacija incidenta. Snimak je veoma uznemirujućeg karaktera pa ga zato nećemo ovde objaviti.

Kako prenosi grči medij, snimak tela koju vojnik vuče na frontu izazvala je jezu kod desetina korisnika društvenih mreža, koji su brzo ukazali na surovo lice rata između Rusije i Ukrajine, koji traje već 4 godine, bez ikakvog „svetla“ na horizontu.

BONUS VIDEO