Na pitanje N1 odakle novac i da li je to iz budžetske rezerve:

- Što se tiče novca odakle, može kada imate stopu rasta koja je visoka. Mi ne moramo za ovako nešto da se zadužujemo, imamo 5 milijardi na računu, a koštaće 600 miliona evra. To je nekih 11 posto od onoga što imamo. Prestigli sm osve u regionu, CG je imala nekad veću platu za 50 posto, sad imam oviše. Od BiH imamo za 200 evra veću platu. Uvek smo imali MMF uz sebe, vodili ozbiljnu politiku, poltiku štednje, ali da ciljano pomažemo najugrooženijima. Nekad nismo ciljali, davali smo svima podjedanko, MMF bi se ljutio zašto daješ istu pomoć penzioneru koji ima 150 000 i onomse sa oljoprivrednom penzijom- Mi ćemo ostati izrazito nisko zadužena zemlja.