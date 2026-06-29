Radi se o trendu koji podrazumeva stajanje ili “gaženje” po soli pre spavanja.

Neverovatan osećaj

Pristalice tvrde da ova praksa pomaže opuštanju, smanjenju stresa i boljem snu, ali stručnjaci upozoravaju da naučni dokazi za takve tvrdnje ne postoje.

Trend je popularizovala i TikTok korisnica Tejmi Vederhed, koja tvrdi da stajanje na Epsom soli može da “prebaci nervni sistem u režim odmora”, smanji nivo kortizola i poveća serotonin.

„Ako ne stojite na soli pre spavanja, propuštate mnogo toga“, navodi ona u svom videu, dok sipa so na pleh i hoda po njoj bosim stopalima. Prema njenim rečima, osećaj je “neverovatan” i pomaže telu da se opusti pred spavanje.

Drugi korisnici TikToka tvrde da im ova praksa pomaže kod anksioznosti i da predstavlja neku vrstu “energetskog čišćenja” i resetovanja organizma.

Šta kažu lekari?

Lekari i stručnjaci za spavanje ističu da za ove tvrdnje ne postoji naučna potvrda.

Internista dr Džošua Kinones navodi da nema dokaza da stajanje na Epsom soli može uticati na nivo serotonina ili kortizola. Ipak, objašnjava da sam ritual može imati određene indirektne koristi.

„Osećaj može biti umirujući i može pomoći ljudima da se opuste pre spavanja, ali to je posledica senzornog iskustva i relaksacije, a ne hemijske reakcije u telu“, kaže on.

Sličnog mišljenja je i psihijatar dr Boni Mičel, koja ističe da je efekat pre svega psihološki:

„Stajanje mirno, fokusiranje na teksturu i usporavanje pre spavanja su klasične tehnike senzornog uzemljenja. Ali so sama po sebi ne menja hemiju mozga.“

Stručnjaci navode da ova praksa nije za svakoga. Osobe sa ranama na stopalima, dijabetesom ili neuropatijom trebalo bi da je izbegavaju jer može izazvati iritacije ili nelagodnost, piše Nypost