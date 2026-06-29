Meštani su apelovali na šefa države da pomogne njihovom mladom komšiji Daliboru Nikoliću, kojem je hitno potrebno 50.000 evra za lečenje u Turskoj nakon teške nesreće.

Predsednik je reagovao momentalno, te prekinuo razgovor i poručio da će to biti rešeno, ako bude bilo potrebno donacijom iz stranke.

- Nemojte dalje da me pitate, računajte da je rešeno. Rešite ovo, ako bude trebalo daćemo donaciju iz stranke, ako to naš sistem ne može. Računajte da je rešeno. Hvala vam na tome što ste brinuli o drugim ljudima - poručio je predsednik Vučić.

Mladi Dalibor Nikolić preživeo je stravičnu nesreću 26. avgusta 2025. godine kada je usled strujnog udara pao sa visine i zadobio teške povrede kičmene moždine.

Lekari su mu uspostavili dijagnozu paraplegije (oduzetost donjih ekstremiteta), zbog čega je ostao vezan za invalidska kolica i zavisi od tuđe nege.

Njegova jedina nada za oporavak i ponovni hod jesu tretmani matičnim ćelijama u inostranstvu i robotska neurorehabilitacija, za šta porodica nije imala novca, ali je država sada preuzela sve troškove na sebe.