Siniša Mali, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija večeras je gost emisije HitTvit u kojoj se analiziraju i ove večeri aktuelne društveno-političke teme.
Jedna od tema je i Moravski koridor.
Siniša Mali je rekao da je ovaj auto put ostvarenje sna.
- Neverovatan poduhat, ja sam sedeo iza predsednika i slušao sam ga kada je govorio o njemu, on voli svaki kilometar autoputa. On je širi od običnog autoputa, potpuno je digitalizovan. Kada govorimo o kilometrima od 2013. do danas izgradili smo 651 km saobraćajnica za ovih 13 godina više nego u prethodnom periodu i kada to završimo za dve tri godine bićemo umreženi auto putevima. Putevi su život, putevi spajaju porodice, spasavaju živote, oni nam donose fabrike, i strane investicije, putevi su život i sa putevima ćemo nastaviti i u buduće - rekao je Mali.
Blokaderi su i to kritikovali i rekli da se troše narodne pare. Mali je odgovorio da u njihovo vreme oni ništa nisu ni izgradili.
- Ako i kada ako ikada dođete na vlast nećete stići ni da podebljate te bele crte onoga što smo i koliko smo uradili - dodao je Mali.
Mali je prethodno govorio o velikom skupu koji je održan u subotu, kao i o paketu mera koji se predstavlja u ponedeljak, opširnije u POSEBNOJ VESTI.
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