Siniša Mali, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija večeras je gost emisije HitTvit u kojoj se analiziraju i ove večeri aktuelne društveno-političke teme.

Jedna od tema je i Moravski koridor.

Siniša Mali je rekao da je ovaj auto put ostvarenje sna.

- Neverovatan poduhat, ja sam sedeo iza predsednika i slušao sam ga kada je govorio o njemu, on voli svaki kilometar autoputa. On je širi od običnog autoputa, potpuno je digitalizovan. Kada govorimo o kilometrima od 2013. do danas izgradili smo 651 km saobraćajnica za ovih 13 godina više nego u prethodnom periodu i kada to završimo za dve tri godine bićemo umreženi auto putevima. Putevi su život, putevi spajaju porodice, spasavaju živote, oni nam donose fabrike, i strane investicije, putevi su život i sa putevima ćemo nastaviti i u buduće - rekao je Mali.

Blokaderi su i to kritikovali i rekli da se troše narodne pare. Mali je odgovorio da u njihovo vreme oni ništa nisu ni izgradili.

- Ako i kada ako ikada dođete na vlast nećete stići ni da podebljate te bele crte onoga što smo i koliko smo uradili - dodao je Mali.

Mali je prethodno govorio o velikom skupu koji je održan u subotu, kao i o paketu mera koji se predstavlja u ponedeljak, opširnije u POSEBNOJ VESTI.