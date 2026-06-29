

Dok cela Evropa priča o veličanstvenom skupu u Beogradu kojem je prisustvovalo 200.000 ljudi iz cele Srbije, blokaderi kukaju na sav glas jer su konačno shvatili da nemaju nikakve šanse protiv ujedinjene Srbije. Ozloglašena blokaderka Vesna Pešić je za debakl plenumaša optužila takozvane studente u blokadi, a na kraju nije imala kud i priznala je da je Aleksandar Vučić ponovo nadigrao opoziciju.

I dok s jedne strane narod slavi nakon onoga što se juče dogodilo u našem glavnom gradu, blokaderi očajavaju i to ne mogu da sakriju.

„Nemojte da palite televizore danas, toplo vam preporučujem, ili upalite, možda shvatite da nas je Vučić ponovo nadigrao. Od studentskog pokreta napravio je sprdačinu. Poslužili su mu samo da oslabi opoziciju i otkloni pravu pretnju. Sada će da nas samelje i ponovo pobedi ubedljivo“, napisala je Pešićeva u objavi na mreži Iks.

A onda je usledio trenutak priznanja totalnog poraza.

„Stavila sam Pink bez tona, mnogo je ljudi došlo, i to najviše mlađih. Nemam komentar. To nam je, što nam je. Možda za bolje i nismo“, rekla je ona, a zatim je krivicu za sve propuste prebacila na takozvani studentski pokret.

„Arogancija sa studentske strane može mnogo da nas košta. Danas je dan da se spuste na zemlju, shvate ozbiljnost situacije i pozovu opoziciju i sve protivnike režima ili smo gotovi. Ne glasa dva miliona ljudi za SNS iz koristi. Dok budemo tako mislili, nećemo promeniti ovu državu“, poručili su brojni očajni blokaderi.

A onda se oglasila i Pešićka „pobedničkim“ komentarom.

„Posle AV mitinga na kome je nastupao sam sa robotima, moj komentrar je: On se kandidovao za predsednika vlade da nam večno ostane, tu nema ograničenja. Jedini naš zadatak je da mu to ne dozvolimo na izborima za Skupštinu koje će na jesen raspisati. Iks mora pomoći našom kampanjom“, napisala je ova blokaderka sa dna kace.

Koliko su plenumaši potpuno poludeli zbog veličanstvenog skupa „Srbija, jedna porodica“, pokazuje i objava sumanutog blokadera koji je priželjkivao smrt penzionera koji su došli na skup ispred Skupštine Srbije.

„U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi, ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što kaže, kiseonika, u onoj omorini. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove vlasti. Jer to je 10-20 glasova manje za njega“, poručio je ovaj plenumaš pomračenog uma.