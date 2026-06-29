Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su juče ujutru Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu, a potpisivanju Ugovora prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je istakao da je ponosan na činjenicu da je u poslednjih 12 godina država uložila 94 miliona evra.

- Danas je Vidovdan. Na Vidovdan, sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže Vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i trud, postavši generacija koja će završiti ovaj prelepi hram - rekao je Vučić na početku obraćanja.

On je dodao da je ovo važan trenutak, jer je Hram Svetog Save jedna od najvažnijih srpskih svetinja.

- Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se s našom budućnošću. Hram nas podseća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Crnjanski je rekao - ljubav je kao Sunce - koga obasja, daruje mu život, koga promaši, ostavlja ga u mraku. Mi imamo sreće da nas je obasjalo Sunce ljubavi, ovaj Hram je najlepši dokaz te ljubavi - napomenuo je Vučić.

- Sveti Sava je napisao prvu srpsku knjigu koja ima trajnu vrednost, ne samo kao crkveni spis. Njegov odlazak u Atos bio je revolucionaran čin jednog mladića koji je u palati osetio tegobu i prazninu prolaznog sjaja, te je pošao da traži apsolut u duhu. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbin negde nešto dobro učini, to uvek ima veze sa Svetim Savom. Srećan sam, vaša Svetosti, što smo u poslednjih 12 godina, i to sa ponosom ističem, uložili najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save. U tih 12 godina uložili smo 88 miliona evra, sada sa ovih 6,5, 94 miliona evra. Za razliku od onih koji bi to krišom radili, mi to sa ponosom ističemo, iako bi neki drugi krili to plašeći se reakcije - rekao je predsednik.

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je nakon potpisivanja Ugovora o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, da Crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću i istakao da je Hram Svetoga Save duhovno središte našeg naroda.

- Ono što se ovde gradi nije vlasništvo nijednog pojedinca, nijedne grupe, nijedne ustanove, nijednog pokolenja, nego nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnji Hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju. Neka Gospod podari mudrost i snagu svima koji nose odgovornost za dobro naroda i države – poručio je patrijarh.