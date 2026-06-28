"Ravanica je mnogo više od manastira. Ona je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje na one koji su Srbiju gradili i branili. Naša je obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. Samo narod koji poštuje svoju istoriju, svoju tradiciju i svoje svetinje može sa sigurnošću da gradi svoju budućnost", naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Vučića je u Ravanici dočekao patrijarh srpski Porfirije.

Sa predsednikom Vučićem u poseti manastiru su i ministri Adrijana Mesarović, Milica Đurđević Stamenkovski, predsednik SNS Miloš Vučević, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević.

Vučić je u porti manastira razgovarao sa okupljenim meštanima koji su mu izneli neke od svojih problema, za koje im je rekao da će pokušati da pronađe rešenje.