Srbiju danas očekuje još jedan izuzetno vreo letnji dan. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će u većem delu zemlje biti sunčano i veoma toplo, uz maksimalne dnevne temperature koje će dostići čak 39 stepeni Celzijusa.

Građanima se savetuje da, ukoliko ne moraju, ne borave napolju u najtoplijem delu dana, kao i da povedu računa o unosu dovoljno tečnosti i zaštiti od sunca.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 36 do 39 stepeni Celzijusa.

U Beogradu do 39 stepeni

I u prestonici će biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će se temperatura kretati od oko 24 stepena ujutru do čak 39 stepeni tokom dana.

Vrućine se nastavljaju i u utorak

Prema prognozi RHMZ-a, i u utorak će se zadržati veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 36 do 39 stepeni.

Olakšanje stiže tek sredinom sedmice. Od srede se očekuje postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta maksimalne dnevne temperature biće ispod 30 stepeni Celzijusa.

Za predstojeći vikend meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i prijatnije vreme.