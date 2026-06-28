"Šta može da povezuje Lompara i gospođu Pešić? Ili Boška Obradovića i Dinka Gruhonjića? Šta im je zajedničko? Ništa. Kako mogu da budu na istoj strani. Znači da ipak postoji neka kodna greška u njihovom sistemu."

"Ovde je u Srbiji bila razvijena priča kako je građansko anstinacionalno. Što je netačno. Građanstvo je esencija nacionalnog. Tako da taj povratak obrazovanog dela društva u nacionalni korpus, možda je to rešenje. Da se manemo da je nešto nacionalno nešto primitivno. Jer nema ništa kvalitetnije od nacionalne kulture i istorije."

Na to se nadovezao ministar Mali.

"Stevandić je u pravu, ljudi idu tamo gde je veselije, ali ljudi imaju tamo gde imate program. Neko je spomenuo ovde rasturenu vojsku, topljenje tenkova. Imali smo jedan MIG koji je mogao da leti, ali i 29 posto nezaposlenih. Tada su ljudi čim zarade nešto prebacivali pare u evre jer je kurs ludovao. Danas to nemate jer je kurs stabilan."

"Sećam se kada je Vučić rekao "decembar 2025. biće prosečna plata 1.000 evra. Bila je 1.057 evra."

"500.000 radnih mesta smo otvorili, toliko novih puteva, pruga, škola, bolnica. I idemo dalje, na još veće plate, penzije, i još jedan veliki uspeh a to je EXPO."

"I onda smo rekli idemo dalje - Srbija 2030. - 2035. godine. Za razliku od blokadera kojima ne znate ni imena, ovde imate ime i prezime ljudi koji stoje iza liste, predsednika, sa jasnim ciljevima. I ono što smo obećali ispunili smo, tako da imamo i kredibilitet," rekao je Siniša Mali.