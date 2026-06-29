Vidić je iza sebe, između ostalog, ostavio i rukopis u kojem je otkrio detalje iz života poznatih ličnosti sa kojima je bio blizak

Kreator Saša Vidić iznenada je preminuo 24. aprila 2023. godine, a vest o njegovoj smrti pogodila je mnoge.

Vidić je iza sebe, između ostalog, ostavio i rukopis u kojem je otkrio detalje iz života poznatih ličnosti sa kojima je bio blizak.

Naime, odmah nakon sahrane, u njegovom stanu pronađena je knjiga koju je modni kreator počeo da piše pre dve godine.

Kako je svojevremeno ispričao, u toj knjizi pisao je o poznatim pevačima sa kojima se družio i sarađivao, ali i o onima sa kojima se posvađao.

– Knjigu pišem, ali sam baš lenj, počnem, pa stanem. Ima vremena, hoću da to napišem kako treba. Sada mi je cilj da putujem u Italiju i da uživam, a ovi drugi da se ne brinu – knjige će biti – govorio je Vidić tada.

– Sašini bliski prijatelji su nakon sahrane otišli u njegov stan i tamo su pronašli laptop sa njegovim memoarima i nedovršenom knjigom. U fioci je pronađen i dnevnik – ne znam od kada ga je pisao, ali ono što su prelistali na brzinu pokazuje da je beležio svoje misli i sve što mu se dešavalo. Saši je bila velika želja da objavi knjigu, ali je po tom pitanju bio lenj i nije žurio da je završi. Pisao je polako i detaljno. Svačega tu ima – svoje drugarice i saradnike sa estrade u knjizi je nazvao drugim imenima, ali ih je toliko detaljno opisao da se jasno može zaključiti o kome je reč. Pisao je čak i o tome koja pevačica je otela ljubavnika jednoj svojoj koleginici, i to će izazvati haos ako ikada izađe u javnost – navodno je ispričao njegov prijatelj za Stars.

Dodao je da još uvek nije poznato šta će biti sa tom knjigom.

– Još uvek ne znamo šta će biti sa tim memoarima. Dnevnik je zaključan u jednoj fioci i on se verovatno nikada neće javno obelodaniti, ali njegovi najbliži sada razmišljaju šta da rade sa knjigom koja nije završena. Postoji mogućnost da nakon 40 dana objave ono što je pisao, i to kao kolumnu u nastavcima, jer ipak je to bila njegova želja – zaključio je izvor.

Alo/Stars

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