Večeras u 20.45 časova u Kraljevu zaustavljen je automobil marke "Porsche Cayenne" kojim je upravljao P. A.

Na mestu suvozača u vozilu bile su četiri osobe, među kojima i Petar Đurić, lider pokreta "Ćale, ovo je za tebe".

Pomenuta lica su se u tom trenutku vraćala sa studentskog blokaderskog protesta koji je održan u Kraljevu pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan".

Pregledom vozila u vratima vozača pronađen je jedan nož dužine sečiva 14 cm, koji je od vozača privremeno oduzet.

Petar Đurić je vređao policajce, ponašao se nepristojno i drsko.

Vozač P. A. testiran je na psihoaktivne supstance, kojom prilikom je utvrđeno da je pozitivan na kanabinoide i benzodiazepine.

Petar Đurić je alkotestiran, kojom prilikom je utvrđeno da ima 0,92 promila alkohola u organizmu. Odbio je testiranje na psihoaktivne supstance.