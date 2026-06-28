Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je jučerašnji skup SNS-a bio veličanstven i da je okupio najmanje 200.000 ljudi, kao i da će već sutra biti predstavljen novi ekonomski program za penzionere i socijalno ugrožene građane.

"Građani su snaga Srbije i oni su, time što su se pojavili, rekli da žele da Srbija raste i da se razvija. Žele da gradimo nove auto-puteve, nove bolnice i nove škole. Žele da nam rastu i penzije i plate. Mi ćemo već sutra predstaviti jedan ekonomski program za naše penzionere i za one koji su socijalno ugroženi. Pokazaćemo snagu i brigu prema ljudima. Tako da ne stajemo ", rekao je Mali u emisiji "Hit tvit" na Pinku. Komentarišući navode sa društvenih mreža u kojima se dovodi u pitanje broj građana koji je prisustvovao jučerašnjem skupu, Mali kaže da je predsednik Srbije i juče pružio ruku pomirenja.

"Oni su godinu i po dana pokušavali da nam rasture državu, podele društvo i porodice. U njihovim izjavama niste imali priliku da čujete ništa drugo osim slike nasilja i mržnje na njihovim mitinzima. Juče ste čuli potpuno drugačiju priču, čuli ste ono što je važno za životni standard, za slobodarsku, nezavisnu i samostalnu Srbiju", rekao je Mali. Ministar ocenjuje da je Vučićev govor tog dana bio istorijski, jer je podsetio na ono što je vlast zatekla 2012. i gde smo danas.

"Osim te zastave koja je najveća ikada koju smo razvukli kroz ulicu Kneza Miloša, osim neviđeno pozitivne energije koja je tamo bila, po meni je govor predsednika Vučića bio istorijski upravo zbog toga što je podsetio građane i na ono što se dešavalo i šta smo zatekli 2012. godine i gde smo danas, naravno i za korake koje ćemo napraviti dalje", rekao je Mali.