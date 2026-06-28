Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, mere za poboljšanje životnog standarda građana biće predstavljene sutra u 18.00 časova, u Palati Srbija.

Podsetimo, 27.juna predsednik Vučić govorio je na veličanstvenom skupu SNS-a koji je održan na platou ispred Narodne skupštine o planovima i programu koji je značajan za napredak Srbije i njenih građana, on je tom prilikom poslao mnoge značajne poruke građanima i najavio da će predstaviti narodu nove mere za poboljšanje životnog standarda.