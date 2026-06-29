Tokom svog obraćanja pred više od 200.000 ljudi na skupu „Srbija, jedna porodica“ koji je u subotu održan u Beogradu, predsednik Srbije je izdvojio šest najvažnijih tačaka koje će odrediti i njegovu budućnost, ali i budućnost Srbije. On je istakao da je uvek otvoren za razgovore, osim kada se radi o tome čija je teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija.

Vučić je kazao da je pravio i političke greške, ali da je uvek i u najtežim trenucima bio uz svoju zemlju.

- Sećate li se koliko je bilo teških razgovora oko Kosova i Metohije? Ali smo uvek i u najtežim trenucima znali da kažemo: o svemu hoćemo da razgovaramo, uvek hoćemo da razgovaramo, ali nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas Sveto pismo i toga ćemo se uvek držati - istakao je Vučić.

Zahvalio je Srbima sa Kosova i Metohije koji su došli na subotnji skup na platou ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu i zamolio sve prisutne da ih pozdrave velikim aplauzom.

- Srbima sa Kosova i Metohije hvala što čuvaju naše ime i prezime, a mi ćemo uvek biti uz njih - kazao je.

Vučić je naveo da je bilo i teških trenutaka u Ujedinjenim nacijama.

- I tada smo se borili za svoju zemlju. I tada smo znali da idemo protiv najmoćnijih, najvećih, najsnažnijih sila ovoga sveta. I uspeli smo svi zajedno, ujedinjeni, da se izborimo i da pokažemo da jedan mali slobodarski narod i najmoćnijima može da nanese poraz. Pokazali smo da kada smo zajedno sve možemo - rekao je Vučić.

Da podsetimo, osim statusa Kosova i Metohije, predsednik Srbije je izdvojio još pet najvažnijih tačaka.

- Biću još samo nekoliko još nekoliko nedelja predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima - rekao je Vučić i dodao da je njegov predlog da se lista SNS na predstojećim izborima zove „Ujedinjena Srbija“.

- Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste - istakao je Vučić.

Prvi čovek Srbije je potencirao koliko je važno da Srbija sačuva vojnu neutralnost i samostalno donosi odluke.

- Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite - istakao je Vučić.

On je potom najavio masovna pomilovanja, ali i novi paket mera za povećanje penzija.

- Ja ću u narednom periodu da pomilujem mnoge ljude. I naše, kako bi neko rekao pogrešno, i njihove, jer su to sve naši ljudi. I naši i njihovi su naši. Mi smo jedna porodica, mi smo Srbija - rekao je Vučić.

Dodao je da neće moći da pomiluje sve, odnosno one koji su činili najteža dela.

- Neću moći sve, one koji su činili najteža dela, ali svima onima koji su iz neznanja, nehata, slučajnosti počinili neka dela, progledaću kroz prste i pokazaću da moramo da budemo jedna i ujedinjena Srbija - naveo je Vučić.

On je najavio veliko povećanje penzija i pre januara. Najavio je i da će penzioneri u ponedeljak čuti novi plan i naveo da će biti zadovoljni novim merama.

Ubačeno čak 60.000 listića za glasanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je na skupu „Srbija - jedna porodica“, koji je održan u subotu u srcu Beograda, u glasačke kutije ubačeno čak 60.000 listića.

U pitanju su listići na kojima su građani zaokruživali oblasti za koje smatraju da su prioritetne, ali i gde su mogli da ukažu na neki problem koji nije predložen.

- Dobiću izveštaj i sam ću da pogledam. Pročitaću bar hiljadu poruka koje su ljudi ostavili. Ali, ubačeno je, verovali ili ne, 60.000 listića, a pola naroda pojma ni nema gde su bili listići i šta su bili – rekao je predsednik Vučić, koji je naglasio da mnogo toga postoji što može da se nauči od naroda.

Osim glasanja, građani su imali i priliku da napiše ono što ih muči i da iznese svoje primedbe, ali i pohvale.

„Najveći lider u svetu, najbolji predsednik Srbije do sada. Hvala na svemu što ste uradili...“, navodi se u jednom od pisama upućeno predsedniku Vučiću.

Bio bih veoma nezadovoljan sa 46 odsto glasova

Vučić je prokomentarisao i bes blokadera nakon istraživanja, koja njemu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške građana.

- Dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Inače, da znate, sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan - rekao je on.