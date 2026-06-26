Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.

Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.

Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je sinoć najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

Građani će tokom celog dana moći da glasaju o prioritetima, tačnije da izaberu pet od petnaest pravaca razvoja naše države i društva u budućnosti. I sam predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će to biti najvažniji deo skupa, a da će građani moći na poleđini papira da napišu i primedbe i sve što ih muči.

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.