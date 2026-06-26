"Vidimo se sutra ispred Doma Narodne Skupštine! Srbija pobedjuje", poručio je Mali.

"Poštovani građani Srbije, dragi narode, pozivam va da dođete ovde u subotu 27. juna ispred Narodne skupštine, ovde u Beogradu, da pokažemo šta je snaga Srbije. A snaga Srbije su ljudi, ljudi koji žele da Srbija raste, da napreduje, da nam rastu plate, da nam rastu penzije, da gradimo škole, bolnice, puteve, autoputeve, brze pruge, da našoj deci ostavimo lepšu i bolju Srbiju", istakao je Mali u video poruci objavljenoj na instagram nalogu.

On je ispred Skupštine Srbije poručio svim građanima da dođu u što većem broju i pokažu složnu i snažnu Srbiju.

"Nećemo slike nasilja, nećemo mržnju, nećemo podele. Hoćemo mir, stabilnost, napredak, i zato vas pozivam: dođite ovde, u što većem broju, da pokažemo šta je jedinstvena, složna i snažna Srbija. Srbija pobeđuje, živela Srbija", naglasio je Mali.

Skup "Srbija jedna porodica" biće održan sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Građani će na skupu imati priliku da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti, ali i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici. Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi. Na listiću koji će građani dobiti ostavljen je i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.