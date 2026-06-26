U mnogim domaćinstvima nalazi se namirnica koja se često koristi za brze obroke – u sendvičima, doručku ili večeri. Iako je praktična i lako dostupna, stručnjaci sve češće upozoravaju da upravo mesne prerađevine mogu imati negativan uticaj na zdravlje digestivnog sistema.

Nadutost, sporije varenje i nelagodnost u stomaku često se pripisuju stresu ili načinu života, ali deo problema može biti i u svakodnevnoj ishrani.

Problem nije u mesu, već u preradi

Prema upozorenjima gastroenterologa i savremenim istraživanjima, najveći problem ne predstavlja sveže meso, već industrijski prerađeni proizvodi od mesa.

Paštete, viršle, salame i slični proizvodi često sadrže visok nivo aditiva, konzervanasa, nitrata i soli. Ove supstance se koriste kako bi produžile rok trajanja i poboljšale ukus, ali mogu opteretiti digestivni sistem.

Kod redovne i dugotrajne konzumacije, ovakva hrana može doprineti iritaciji creva i narušavanju ravnoteže crevne flore.

Koje namirnice se najčešće izdvajaju kao problematične?

Stručnjaci najčešće upozoravaju na sledeće proizvode:

Viršle i jeftini parizeri – često sadrže manji procenat pravog mesa i veći udeo aditiva, skroba i pojačivača ukusa.

– često sadrže manji procenat pravog mesa i veći udeo aditiva, skroba i pojačivača ukusa. Trajne kobasice i salame – bogate konzervansima koji mogu uticati na balans crevne mikrobiote.

– bogate konzervansima koji mogu uticati na balans crevne mikrobiote. Mesne paštete u konzervi – kombinacija masnoća, emulgatora i aditiva koja može otežati varenje.

Kako mesne prerađevine utiču na organizam?

Stručnjaci ističu da dugotrajna i česta konzumacija industrijski prerađenog mesa može biti povezana sa hroničnim upalnim procesima u organizmu.

Posebno se naglašava da takva ishrana može negativno uticati na crevnu floru, koja ima važnu ulogu u imunitetu i opštem zdravlju.

Zbog toga se preporučuje umerenost i pažljiv izbor namirnica u svakodnevnoj ishrani.

Čime zameniti mesne prerađevine?

Za zdraviju ishranu savetuje se zamena industrijskih proizvoda svežim i manje prerađenim namirnicama.

Dobar izbor su:

sveže meso (piletina, ćuretina, govedina)

riba

jaja

mahunarke poput pasulja, sočiva i leblebija

Ove namirnice mogu biti nutritivno bogatije i lakše za varenje, uz manji sadržaj aditiva i konzervanasa.

Važan zaključak

Uravnotežena ishrana i smanjenje unosa industrijski prerađenih mesnih proizvoda mogu doprineti boljem varenju i opštem osećaju lakoće.

Promene ne moraju biti nagle, ali postepeno smanjenje ovih proizvoda često je prvi korak ka zdravijem jelovniku i boljem funkcionisanju digestivnog sistema.