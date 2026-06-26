U mnogim domaćinstvima nalazi se namirnica koja se često koristi za brze obroke – u sendvičima, doručku ili večeri. Iako je praktična i lako dostupna, stručnjaci sve češće upozoravaju da upravo mesne prerađevine mogu imati negativan uticaj na zdravlje digestivnog sistema.
Nadutost, sporije varenje i nelagodnost u stomaku često se pripisuju stresu ili načinu života, ali deo problema može biti i u svakodnevnoj ishrani.
Problem nije u mesu, već u preradi
Prema upozorenjima gastroenterologa i savremenim istraživanjima, najveći problem ne predstavlja sveže meso, već industrijski prerađeni proizvodi od mesa.
Paštete, viršle, salame i slični proizvodi često sadrže visok nivo aditiva, konzervanasa, nitrata i soli. Ove supstance se koriste kako bi produžile rok trajanja i poboljšale ukus, ali mogu opteretiti digestivni sistem.
Kod redovne i dugotrajne konzumacije, ovakva hrana može doprineti iritaciji creva i narušavanju ravnoteže crevne flore.
Koje namirnice se najčešće izdvajaju kao problematične?
Stručnjaci najčešće upozoravaju na sledeće proizvode:
- Viršle i jeftini parizeri – često sadrže manji procenat pravog mesa i veći udeo aditiva, skroba i pojačivača ukusa.
- Trajne kobasice i salame – bogate konzervansima koji mogu uticati na balans crevne mikrobiote.
- Mesne paštete u konzervi – kombinacija masnoća, emulgatora i aditiva koja može otežati varenje.
Kako mesne prerađevine utiču na organizam?
Stručnjaci ističu da dugotrajna i česta konzumacija industrijski prerađenog mesa može biti povezana sa hroničnim upalnim procesima u organizmu.
Posebno se naglašava da takva ishrana može negativno uticati na crevnu floru, koja ima važnu ulogu u imunitetu i opštem zdravlju.
Zbog toga se preporučuje umerenost i pažljiv izbor namirnica u svakodnevnoj ishrani.
Čime zameniti mesne prerađevine?
Za zdraviju ishranu savetuje se zamena industrijskih proizvoda svežim i manje prerađenim namirnicama.
Dobar izbor su:
- sveže meso (piletina, ćuretina, govedina)
- riba
- jaja
- mahunarke poput pasulja, sočiva i leblebija
Ove namirnice mogu biti nutritivno bogatije i lakše za varenje, uz manji sadržaj aditiva i konzervanasa.
Važan zaključak
Uravnotežena ishrana i smanjenje unosa industrijski prerađenih mesnih proizvoda mogu doprineti boljem varenju i opštem osećaju lakoće.
Promene ne moraju biti nagle, ali postepeno smanjenje ovih proizvoda često je prvi korak ka zdravijem jelovniku i boljem funkcionisanju digestivnog sistema.
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