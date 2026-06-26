Na putu ka prestonici šalju jasnu i snažnu poruku - Srbija pobeđuje!

Podsetimo, veliki broj građana iz raznih delova zemlje krenuo je juče pešice za Beograd, gde će u subotu prisustvovati na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.

Više od 350 Srba sa KiM krenulo put Kraljeva da podrži politiku razvoja i budućnosti Srbije predsednika Vučića

Put Kraljeva i Beograda krenulo je oko 200 Srba iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice i Zubinog Potoka, više od 150 Srba iz Kosovskog Pomoravlja i iz Gračanice i okolnih mesta centralnog Kosova.

Snimke možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Pridružili se i građani Rume na putu ka Beogradu (Video)

Danas se koloni koja je pošla iz Sremske Mitrovice u Rumi pridružila grupa građana iz ovog grada. Zajedno pešače veliki skup u Beogradu kao što se može videti na sledećem snimku.

Grupa meštana Gračanice krenula u Beograd na skup Srbija jedna porodica

Grupa meštana iz Gračanice i okolnih mesta krenula je jutros organizovano automobilima u Beograd, kako bi u subotu prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica''.

Oni su se jutros okupili ispred manastira Gračanica, odakle su krenuli put Kraljeva, gde će prenoćiti, a u subotu će, kako su najavili, nastaviti put ka glavnom gradu kako bi na vreme stigli na zakazani skup.

Jedan od građana koji su krenuli u Beograd Miloš Ilić, kaže da žele da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i politici koju vodi.

"On je taj koji nas ujedinjuje, čini da budemo jedna srpska porodica koja ima budućnost, a budućnost za nas na Kosovu i Metohiji je od presudnog značaja za naš opstanak. Zato smo danas krenuli da podržimo politiku razvoja zemlje, jer kad je Srbija jaka ima više projekata i finansijske podrške i za nas Srbe sa Kosova i Metohije", rekao je Ilić, prenosi Tanjug.

Srbija jedna porodica

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.

Dodao je da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.